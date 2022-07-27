"Челси" интересуется Фофана

"Челси" заинтересован в приобретении защитника "Лестера" Весле Фофана.

Фофана только в марте продлил свой контракт и теперь связан обязательствами с "Лестером" до 2027 года. Это означает, что "лисы" вправе устанавливать любую цену за Весле.



Как сообщает Sky Sports, "Челси" обратил свое внимание на Фофана после того, как не преуспел в своих попытках заманить на "Стэмфорд Бридж" Натана Аке, Маттейса Де Лигта или Жюля Кунде.



Отметим, что в марте Весле не только продлил свой контракт, но и вернулся на поле после семи месяцев отсутствия с переломом ноги. С тех пор 21-летний француз сыграл семь матчей в Премьер-Лиге, и только один из них завершился поражением "Лестера".