"Челси" интересуется Фофана

Антонио Рюдигер и Весле Фофана "Челси" заинтересован в приобретении защитника "Лестера" Весле Фофана.

Фофана только в марте продлил свой контракт и теперь связан обязательствами с "Лестером" до 2027 года. Это означает, что "лисы" вправе устанавливать любую цену за Весле.

Как сообщает Sky Sports, "Челси" обратил свое внимание на Фофана после того, как не преуспел в своих попытках заманить на "Стэмфорд Бридж" Натана Аке, Маттейса Де Лигта или Жюля Кунде.

Отметим, что в марте Весле не только продлил свой контракт, но и вернулся на поле после семи месяцев отсутствия с переломом ноги. С тех пор 21-летний француз сыграл семь матчей в Премьер-Лиге, и только один из них завершился поражением "Лестера".


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2022 08:00

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