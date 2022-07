Светская хроника за среду

Гранды Премьер-Лиги сражаются за вундеркинда из "Палмейраса". "Манчестер Юнайтед" определил четырех игроков на замену Криштиану Роналду. Бернд Лено может стать первым номером "Лестера". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" сражаются с "Реалом", "Барселоной" и ПСЖ за 16-летнего нападающего "Палмейраса" Эндрика. (CaughOffside)



"Юнайтед" рассматривает Неймара из ПСЖ, Виссама Бен-Йеддера из "Монако", Айвена Тоуни из "Брентфорда" и Сашу Калайджича из "Штутгарта" на замену Криштиану Роналду. (Daily Mirror)



"Лестер" потребует от "Челси" 70 миллионов фунтов за защитника Весле Фофана. (CBS Sports)



Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель согласился перейти в "Ниццу". Однако "лисы" смогу отпустить 35-летнего датчанина, только когда найдут ему замену. (L'Equipe)



Заменить Шмейхеля в "Лестере" может голкипер "Арсенала" Бернд Лено. (Get French Football News)



"Кристал Пэлас", "Лестер" и "Ньюкасл" проявляют интерес к нападающему "Страсбура" Людовику Ажорку. (Football Insider)



"Эвертон" близок к сделке по аренде левого вингбека "Спортинга" Рубена Винагре, который известен по своим выступлениям за "Вулверхэмптон". (Daily Mail)



Другое



Полузащитник Кристиан Эриксен подвез другого новичка "Юнайтед" Лисандро Мартинеса на тренировочную базу клуба. (talkSPORT)



Сэр Алекс Фергюсон согласился возглавить сборную Великобритании на Олимпийские игры 2012 года, но под давлением "Юнайтед" отказался от этой роли. (Daily Mirror)



В первые 10 дней после возвращения из "Ювентуса" Криштиану Роналду "Юнайтед" продал футболок с именем португальца на 187 млн. фунтов. (Daily Star)



Перечень штрафов Стивена Джеррарда в "Астон Вилле" подразумевает наказание за использование шлепанцев в душе. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд появится в качестве гостевого персонажа в детских комиксах BEANO. (The Sun)



26-летний племянник Алишера Усманова и бывший директор "Эвертона" Сарвар Исмаилов оказался под санкциями британских властей, и все его имущество на островах, включая два особняка в Лондоне, было заморожено. (Liverpool Echo)