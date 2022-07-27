"Вест Хэм" приобрел Скамакку

"Вест Хэм" завершил приобретение нападающего "Сассуоло" и сборной Италии Джанлуки Скамакки.

Пройдя медобследование, Скамакка заключил с "Вест Хэмом" пятилетний контракт, предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.



Sky Sports оценивает трансфер 23-летнего итальянца, забившего 16 голов в 36 матчах Серии А прошлого сезона, в 35.5 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Кроме того, "Сассуоло" положена доля в 10 процентов с последующей перепродажи игрока "молотобойцами".



Скамакка, которого этим летом также сватали в "Ювентус" и ПСЖ, принадлежал "Сассуоло" с января 2017. Джанлука несколько раз уходил в аренду, прежде чем заиграл в команде Алессио Дионизи.



"Я по-настоящему взволнован своим переходом в "Вест Хэм". Я долго ждал этого момента — для меня было мечтой выступать в Премьер-Лиге. Я чувствую, что "Вест Хэм" — идеальная команда для меня. Они показали, что по-настоящему хотят меня, и у меня с тренером немедленно установилось взаимопонимание".



"Мне не терпится сыграть и показать болельщикам, на что я способен в футболке "Вест Хэма" — надеюсь, мы полюбим друг друга", — сообщил новый 7-й номер лондонцев.