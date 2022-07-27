Президент "Атлетико" оценил вероятность перехода Роналду
Президент "Атлетико" Энрике Сересо дистанцировался от слухов, связывающих нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с переходом в его клуб.
Роналду отчаянно хочет покинуть "Юнайтед" этим летом, однако большие европейские клубы не горят желанием приглашать 37-летнего португальца.
Ранее в июле от приглашения Роналду отказались "Челси", ПСЖ, "Бавария", "Реал" и "Барселона", а теперь и "Атлетико" готов присоединиться к их компании.
"Я не знаю, кто выдумал эту историю, но для него (Роналду) будет практически невозможно перейти в "Атлетико", — цитирует Сересо Daily Mirror.
27.07.2022 00:05
Просмотров: 354
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
За миром футбольных шлюх, типа всяких сан, не слежу, посему вопрос: а криш где-нить официально говорил, что хочет от манков куда-нить уйти? Прост забавно наблюдать, как глоры чего угодно смакуют любую хуиту. А потом люди удивляются, почему журналистика давно померла и превратилась в журнашлюху..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий