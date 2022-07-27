Президент "Атлетико" оценил вероятность перехода Роналду

Президент "Атлетико" Энрике Сересо дистанцировался от слухов, связывающих нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с переходом в его клуб.

Роналду отчаянно хочет покинуть "Юнайтед" этим летом, однако большие европейские клубы не горят желанием приглашать 37-летнего португальца.



Ранее в июле от приглашения Роналду отказались "Челси", ПСЖ, "Бавария", "Реал" и "Барселона", а теперь и "Атлетико" готов присоединиться к их компании.



"Я не знаю, кто выдумал эту историю, но для него (Роналду) будет практически невозможно перейти в "Атлетико", — цитирует Сересо Daily Mirror.