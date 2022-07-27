Президент "Атлетико" оценил вероятность перехода Роналду

Криштиану Роналду Президент "Атлетико" Энрике Сересо дистанцировался от слухов, связывающих нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с переходом в его клуб.

Роналду отчаянно хочет покинуть "Юнайтед" этим летом, однако большие европейские клубы не горят желанием приглашать 37-летнего португальца.

Ранее в июле от приглашения Роналду отказались "Челси", ПСЖ, "Бавария", "Реал" и "Барселона", а теперь и "Атлетико" готов присоединиться к их компании.

"Я не знаю, кто выдумал эту историю, но для него (Роналду) будет практически невозможно перейти в "Атлетико", — цитирует Сересо Daily Mirror.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2022 00:05

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  1. lahmatyj 27.07.2022 00:58 # lahmatyj
    За миром футбольных шлюх, типа всяких сан, не слежу, посему вопрос: а криш где-нить официально говорил, что хочет от манков куда-нить уйти? Прост забавно наблюдать, как глоры чего угодно смакуют любую хуиту. А потом люди удивляются, почему журналистика давно померла и превратилась в журнашлюху..

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