"Юнайтед" отказался отпустить Роналду

В ходе очных переговоров "Манчестер Юнайтед" отказался отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба.

Прервав свою трехнедельную забастовку, в понедельник Роналду, наконец, прилетел в Манчестер, а сегодня утром прибыл на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне.



В этот день в Каррингтоне собралось высшее руководство "красных дьяволов", включая исполнительного директора Ричарда Арнольда и легендарного сэра Алекса Фергюсона, который сыграл свою роль в возвращении Криштиану из "Ювентуса" год назад.



Как стало известно The Telegraph, первый день переговоров ничем не увенчался. Роналду по-прежнему требует отпустить его из клуба, а "Юнайтед" настаивает на том, что Криштиану не продается.



Главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг прямо сказал Роналду, что рассчитывает на того в новом сезоне, однако 37-летний португалец хочет выступать в Лиге Чемпионов.



Положение Роналду усугубляется тем, что его агент Жозе Мендеш пока не подыскал подходящих вариантов для побега Криштиану.



Добавим, во вторник Роналду не тренировался с партнерами по "Юнайтед", и пока неясно, когда Криштиану приступит к занятиям.