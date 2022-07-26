"Юнайтед" отказался отпустить Роналду
В ходе очных переговоров "Манчестер Юнайтед" отказался отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба.
Прервав свою трехнедельную забастовку, в понедельник Роналду, наконец, прилетел в Манчестер, а сегодня утром прибыл на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне.
В этот день в Каррингтоне собралось высшее руководство "красных дьяволов", включая исполнительного директора Ричарда Арнольда и легендарного сэра Алекса Фергюсона, который сыграл свою роль в возвращении Криштиану из "Ювентуса" год назад.
Как стало известно The Telegraph, первый день переговоров ничем не увенчался. Роналду по-прежнему требует отпустить его из клуба, а "Юнайтед" настаивает на том, что Криштиану не продается.
Главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг прямо сказал Роналду, что рассчитывает на того в новом сезоне, однако 37-летний португалец хочет выступать в Лиге Чемпионов.
Положение Роналду усугубляется тем, что его агент Жозе Мендеш пока не подыскал подходящих вариантов для побега Криштиану.
Добавим, во вторник Роналду не тренировался с партнерами по "Юнайтед", и пока неясно, когда Криштиану приступит к занятиям.
26.07.2022 23:00
Просмотров: 1221
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гнать гнилого !
(ответить)
Да етить колотить,когда уже эта сага закончится
(ответить)
Отлично,этому топарику ещё предстоит вывести клуб в лигу конференций.
(ответить)
Есть контракт - нужно играть несмотря на свои амбиции и обстоятельства, сам подпись ставил. Надеюсь останется профессионалом и не станет разлагать атмосферу в клубе.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий