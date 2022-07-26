"Юнайтед" отказался отпустить Роналду

Криштиану Роналду В ходе очных переговоров "Манчестер Юнайтед" отказался отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба.

Прервав свою трехнедельную забастовку, в понедельник Роналду, наконец, прилетел в Манчестер, а сегодня утром прибыл на тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне.

В этот день в Каррингтоне собралось высшее руководство "красных дьяволов", включая исполнительного директора Ричарда Арнольда и легендарного сэра Алекса Фергюсона, который сыграл свою роль в возвращении Криштиану из "Ювентуса" год назад.

Как стало известно The Telegraph, первый день переговоров ничем не увенчался. Роналду по-прежнему требует отпустить его из клуба, а "Юнайтед" настаивает на том, что Криштиану не продается.

Главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг прямо сказал Роналду, что рассчитывает на того в новом сезоне, однако 37-летний португалец хочет выступать в Лиге Чемпионов.

Положение Роналду усугубляется тем, что его агент Жозе Мендеш пока не подыскал подходящих вариантов для побега Криштиану.

Добавим, во вторник Роналду не тренировался с партнерами по "Юнайтед", и пока неясно, когда Криштиану приступит к занятиям.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. triton 27.07.2022 00:03 # triton
    Гнать гнилого !

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  2. liverbro 26.07.2022 23:27 # liverbro
    Да етить колотить,когда уже эта сага закончится

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  3. jirrort 26.07.2022 23:11 # jirrort
    Отлично,этому топарику ещё предстоит вывести клуб в лигу конференций.

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  4. arthur-naprimer 26.07.2022 23:08 # arthur-naprimer
    Есть контракт - нужно играть несмотря на свои амбиции и обстоятельства, сам подпись ставил. Надеюсь останется профессионалом и не станет разлагать атмосферу в клубе.

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