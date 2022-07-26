Рэмси может вернуться в Премьер-Лигу после ухода из "Ювентуса"

Бывший полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси может вернуться в Премьер-Лигу после того, как его контракт с "Ювентусом" был расторгнут.

Три года назад Рэмси оставил "Арсенал" и свободным агентом отправился в "Ювентус", где получил зарплату в 400,000 фунтов в неделю.



Правда, за эти три сезона Аарон провел менее 50 матчей в Серии А. 31-летний валлиец не только показывал неважную игру, но и подолгу отсутствовал с травмами.



Роскошный контракт Рэмси должен был истечь только следующим летом, однако сегодня "Ювентус" объявил, что Аарон покидает Турин немедленно.



Теперь Рэмси сможет сам выбрать себе новое пристанище. Как сообщает The Independent, определяющим фактором для Аарона будет возможность получать регулярную игровую практику в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



Среди возможных претендентов на Рэмси в Премьер-Лиге называются "Эвертон" и "Ноттингем Форест". Также экс-игрока "Кардиффа" хочет "Уотфорд".