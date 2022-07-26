"Челси" "очень заинтересован" в Кейне

Харри Кейн "Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Этим летом "Челси" отпустил назад в "Интер" Ромелу Лукаку, а вдобавок циркулируют упорные слухи отъезде со "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера.

Эта ситуация подталкивает "синих" к приглашению забивного нападающего — тем более, что конкуренты по Премьер-Лиге в лице "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" свои ходы сделали, заполучив Эрлинга Холанда и Дарвина Нуньеса, соответственно.

По информации Bild, "Челси" "очень заинтересован" в Кейне, хотя "синие" и понимают, что оформить этот трансфер, особенно этим летом, будет чрезвычайно сложно.

Если Харри откажется продлевать свой истекающий через два года контракт, то "Тоттенхэм" предпочел бы продать 28-летнего капитана сборной Англии в зарубежный клуб вроде "Баварии", нежели идти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге.


Метки Кейн, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 26.07.2022 22:01 # vagifspurs
    Никогда в жизни он в Челси не перейдёт. Бред какой-то.

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  2. gunars 26.07.2022 21:19 # gunars
    гпенсы и тут с@снут)

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  3. felix-the-cat 26.07.2022 21:11 # felix-the-cat
    Если и уйдёт то точно не в эту помойку обосранную под названием членси

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  4. jirrort 26.07.2022 21:07 # jirrort
    Обмен на Пулисика + дарим новый шкафчик для Ауди Капа.

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