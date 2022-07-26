"Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Этим летом "Челси" отпустил назад в "Интер" Ромелу Лукаку, а вдобавок циркулируют упорные слухи отъезде со "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера.



Эта ситуация подталкивает "синих" к приглашению забивного нападающего — тем более, что конкуренты по Премьер-Лиге в лице "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" свои ходы сделали, заполучив Эрлинга Холанда и Дарвина Нуньеса, соответственно.



По информации Bild, "Челси" "очень заинтересован" в Кейне, хотя "синие" и понимают, что оформить этот трансфер, особенно этим летом, будет чрезвычайно сложно.



Если Харри откажется продлевать свой истекающий через два года контракт, то "Тоттенхэм" предпочел бы продать 28-летнего капитана сборной Англии в зарубежный клуб вроде "Баварии", нежели идти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге.