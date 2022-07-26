"Челси" "очень заинтересован" в Кейне
"Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Этим летом "Челси" отпустил назад в "Интер" Ромелу Лукаку, а вдобавок циркулируют упорные слухи отъезде со "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера.
Эта ситуация подталкивает "синих" к приглашению забивного нападающего — тем более, что конкуренты по Премьер-Лиге в лице "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" свои ходы сделали, заполучив Эрлинга Холанда и Дарвина Нуньеса, соответственно.
По информации Bild, "Челси" "очень заинтересован" в Кейне, хотя "синие" и понимают, что оформить этот трансфер, особенно этим летом, будет чрезвычайно сложно.
Если Харри откажется продлевать свой истекающий через два года контракт, то "Тоттенхэм" предпочел бы продать 28-летнего капитана сборной Англии в зарубежный клуб вроде "Баварии", нежели идти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге.
26.07.2022 21:00
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Последние комментарии:
Никогда в жизни он в Челси не перейдёт. Бред какой-то.
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гпенсы и тут с@снут)
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Если и уйдёт то точно не в эту помойку обосранную под названием членси
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Обмен на Пулисика + дарим новый шкафчик для Ауди Капа.
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