Яя Туре получил постоянную работу в "Тоттенхэме"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре был принят в штат "Тоттенхэма".
На самом деле Туре трудился в академии "Тоттенхэма" с декабря. Это было необходимо Яя для получения тренерской лицензии УЕФА категории A. Роль 39-летнего ивуарийца была неофициальной.
Летом Туре завершил прохождения тренерских курсов благодаря Футбольной Ассоциации Уэльса, а теперь возвращается в лондонский клуб, где он получил полноценный рабочий контракт.
Трехкратный победитель Премьер-Лиги будет тренировать одну из юношеских команд в академии "шпор", сообщает The Guardian.
А Daily Mirror утверждает, что работу в академии "Тоттенхэма" также получит бывший нападающий "шпор" и сборной Англии Джермейн Дефо.
26.07.2022 20:00
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солидный игрок, но бля, в такую помойку пойти, даже не игроком - полный зашквар
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КОРОЛЬ!!!
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