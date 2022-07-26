Яя Туре получил постоянную работу в "Тоттенхэме"

Яя Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре был принят в штат "Тоттенхэма".

На самом деле Туре трудился в академии "Тоттенхэма" с декабря. Это было необходимо Яя для получения тренерской лицензии УЕФА категории A. Роль 39-летнего ивуарийца была неофициальной.

Летом Туре завершил прохождения тренерских курсов благодаря Футбольной Ассоциации Уэльса, а теперь возвращается в лондонский клуб, где он получил полноценный рабочий контракт.

Трехкратный победитель Премьер-Лиги будет тренировать одну из юношеских команд в академии "шпор", сообщает The Guardian.

А Daily Mirror утверждает, что работу в академии "Тоттенхэма" также получит бывший нападающий "шпор" и сборной Англии Джермейн Дефо.


Метки Тоттенхэм, тренеры, Туре

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 442

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. grishatkach 26.07.2022 20:16 # grishatkach
    солидный игрок, но бля, в такую помойку пойти, даже не игроком - полный зашквар

    (ответить)

  2. true-manc 26.07.2022 20:03 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: