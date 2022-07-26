Яя Туре получил постоянную работу в "Тоттенхэме"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре был принят в штат "Тоттенхэма".

На самом деле Туре трудился в академии "Тоттенхэма" с декабря. Это было необходимо Яя для получения тренерской лицензии УЕФА категории A. Роль 39-летнего ивуарийца была неофициальной.



Летом Туре завершил прохождения тренерских курсов благодаря Футбольной Ассоциации Уэльса, а теперь возвращается в лондонский клуб, где он получил полноценный рабочий контракт.



Трехкратный победитель Премьер-Лиги будет тренировать одну из юношеских команд в академии "шпор", сообщает The Guardian.



А Daily Mirror утверждает, что работу в академии "Тоттенхэма" также получит бывший нападающий "шпор" и сборной Англии Джермейн Дефо.