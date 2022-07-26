"Ньюкасл" интересуется Вернером

"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Челси" Тимо Вернеру.

"Ньюкасл" только в январе потратился на Криса Вуда, однако приглашенный из "Бернли" за 30 миллионов фунтов новозеландец ожиданий не оправдал, а борьбу за Уго Экитике, свою цель номер один на это лето, "сороки" проиграли ПСЖ.



Как утверждает Bild, теперь на радаре у "Ньюкасла" находится Вернер, который так толком и не заиграл в "Челси" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 53 млн. фунтов два года назад.



Этим летом Тимо связывают с возвращением в "РБ Лейпциг" и с переходом в "Ювентус", однако "сороки" готовы дать 26-летнему немцу второй шанс в Премьер-Лиге.



Вопрос лишь в том, насколько привлекателен "Ньюкасл" для Вернера, и могут ли "сороки" позволить себе внушительную зарплату Тимо.