Де Йонг готов уйти из "Барселоны" только в "Челси"

Полузащитник Френки Де Йонг не заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед" и готов покинуть "Барселону" только ради "Челси".

Как известно, Де Йонг является трансферной целью номер один для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который знает Френки по совместной работе с "Аяксом".



Однако непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов, неспособность "красных дьяволов" заманить больших игроков и бардак в управлении клубом делают вариант с "красными дьяволами" малопривлекательным для Де Йонга.



По информации каталонского издания Sport, Френки последовательно твердит своему клубу, что не хочет переходить в "Юнайтед".



Вместе с тех 25-летний голландец, как утверждается, ценит проект нового владельца "Челси" Тодда Бели и открыт к переходу в команду Томаса Тухеля, которая соответствует его спортивным амбициям и может предложить ему возможность выступать в Лиге Чемпионов.



Проблема лишь в том, что в данный момент "Челси" не готов заплатить столько же, как "Юнайтед", а "Барселоне" продажа Де Йонга прежде всего нужна для улучшения своего финансового положения.