Президентом Премьер-Лиги впервые стала женщина

Премьер-Лига впервые в своей истории назначила своим президентом женщину, доверив эту роль Элисон Бриттен.

Таким образом, 57-летняя Бриттен продолжит дело Питера Маккормака, который с прошлого года возглавлял Премьер-Лигу на временной основе.



"Я являюсь футбольным фанатом с детства, и я абсолютно довольна быть назначенной президентом Премьер-Лиги. Этот вид спорта безмерно важен для нации, любим столь многими людьми по всему миру и способен оказывать огромный положительный эффект на общество", — сообщила Элисон.



В Британии Бриттен прежде всего известна своей работой в банковской сфере. Элисон занимала руководящие посты в Lloyds Banking Group и Santander UK. Также бизнесвумен имела отношение к компаниям Whitbread, которая управляет отелями и ресторанами, и Dunelm, которая производит мебель для дома.



Добавим, кандидатура Бриттен была единодушно поддержана всеми 20 клубами Премьер-Лиги.