Президентом Премьер-Лиги впервые стала женщина
Премьер-Лига впервые в своей истории назначила своим президентом женщину, доверив эту роль Элисон Бриттен.
Таким образом, 57-летняя Бриттен продолжит дело Питера Маккормака, который с прошлого года возглавлял Премьер-Лигу на временной основе.
"Я являюсь футбольным фанатом с детства, и я абсолютно довольна быть назначенной президентом Премьер-Лиги. Этот вид спорта безмерно важен для нации, любим столь многими людьми по всему миру и способен оказывать огромный положительный эффект на общество", — сообщила Элисон.
В Британии Бриттен прежде всего известна своей работой в банковской сфере. Элисон занимала руководящие посты в Lloyds Banking Group и Santander UK. Также бизнесвумен имела отношение к компаниям Whitbread, которая управляет отелями и ресторанами, и Dunelm, которая производит мебель для дома.
Добавим, кандидатура Бриттен была единодушно поддержана всеми 20 клубами Премьер-Лиги.
26.07.2022 17:00
Просмотров: 759
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм милфа.
(ответить)
"Отсоси мне, прелесть"
(ответить)
Мамка наркота
(ответить)
портовня приготовила языки
(ответить)
Вполне сойдет за мужика.
(ответить)
Это же bezviz.
(ответить)
Это очень правильное решение: теперь портовые ху*сосы не смогут насосать себе на вторую картонку, если эта Элисон не транс-женщина, конечно
(ответить)
Лесбиянка полюбэ, гейгуннеры обрадуются.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий