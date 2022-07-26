Президентом Премьер-Лиги впервые стала женщина

Элисон Бриттен Премьер-Лига впервые в своей истории назначила своим президентом женщину, доверив эту роль Элисон Бриттен.

Таким образом, 57-летняя Бриттен продолжит дело Питера Маккормака, который с прошлого года возглавлял Премьер-Лигу на временной основе.

"Я являюсь футбольным фанатом с детства, и я абсолютно довольна быть назначенной президентом Премьер-Лиги. Этот вид спорта безмерно важен для нации, любим столь многими людьми по всему миру и способен оказывать огромный положительный эффект на общество", — сообщила Элисон.

В Британии Бриттен прежде всего известна своей работой в банковской сфере. Элисон занимала руководящие посты в Lloyds Banking Group и Santander UK. Также бизнесвумен имела отношение к компаниям Whitbread, которая управляет отелями и ресторанами, и Dunelm, которая производит мебель для дома.

Добавим, кандидатура Бриттен была единодушно поддержана всеми 20 клубами Премьер-Лиги.


Метки Бриттен, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2022 17:00

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  1. brown-ale 26.07.2022 18:21 # brown-ale
    Норм милфа.

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  2. shakur 26.07.2022 18:07 # shakur
    "Отсоси мне, прелесть"

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  3. euro 26.07.2022 17:59 # euro
    Мамка наркота

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  4. narcot 26.07.2022 17:23 # narcot
    портовня приготовила языки

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  5. superglor 26.07.2022 17:21 # superglor
    Вполне сойдет за мужика.

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  6. negan 26.07.2022 17:17 # negan
    Это же bezviz.

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  7. true-manc 26.07.2022 17:07 # true-manc
    Это очень правильное решение: теперь портовые ху*сосы не смогут насосать себе на вторую картонку, если эта Элисон не транс-женщина, конечно

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  8. chelsea88 26.07.2022 17:05 # chelsea88
    Лесбиянка полюбэ, гейгуннеры обрадуются.

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