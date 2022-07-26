Мендеш и Фергюсон прибыли на базу "Юнайтед"

Суперагент Жорже Мендеш и легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон прибыли на тренировочную базу "красных дьяволов" в Каррингтоне, чтобы разобраться с будущим нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, накануне стало известно, что Роналду, наконец, возвращается в Манчестер, хотя должен был сделать это еще три недели назад.



А сегодня утром, как сообщает Sky Sports, Криштиану и его агент Мендеш прибыли в Каррингтон. Помимо главного тренера Эрика Тен Хага, на базе были замечены исполнительный директор клуба Ричард Арнольд, упомянутый Фергюсон и даже Дэвид Гилл, руководивший "дьяволами" с 2003 по 2013 год.



Дело в том, что сегодня боссы "Юнайтед" не только обсуждают будущее Роналду, но и проводят рутинную встречу совета директоров, хотя вопрос о дальнейшей судьбе 37-летнего португальца возглавляет повестку дня.



Добавим, в данный момент позиция "Юнайтед" насчет Роналду остается прежней: Криштиану не продается и должен отработать свой контракт, истекающий в следующем году и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.