Мендеш и Фергюсон прибыли на базу "Юнайтед"

Криштиану Роналду Суперагент Жорже Мендеш и легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон прибыли на тренировочную базу "красных дьяволов" в Каррингтоне, чтобы разобраться с будущим нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, накануне стало известно, что Роналду, наконец, возвращается в Манчестер, хотя должен был сделать это еще три недели назад.

А сегодня утром, как сообщает Sky Sports, Криштиану и его агент Мендеш прибыли в Каррингтон. Помимо главного тренера Эрика Тен Хага, на базе были замечены исполнительный директор клуба Ричард Арнольд, упомянутый Фергюсон и даже Дэвид Гилл, руководивший "дьяволами" с 2003 по 2013 год.

Дело в том, что сегодня боссы "Юнайтед" не только обсуждают будущее Роналду, но и проводят рутинную встречу совета директоров, хотя вопрос о дальнейшей судьбе 37-летнего португальца возглавляет повестку дня.

Добавим, в данный момент позиция "Юнайтед" насчет Роналду остается прежней: Криштиану не продается и должен отработать свой контракт, истекающий в следующем году и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Мендеш, Роналду, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 26.07.2022 16:24 # true-manc
    надеюсь, перги оставит сосалду в маню, чтоб дьяволята не слезли с шершавого мухомора

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  2. true-manc 26.07.2022 16:22 # true-manc
    Пергюсон?) ахахахахахахахахахахахахаха, ору)))

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  3. superglor 26.07.2022 16:04 # superglor
    Гелевому настолько понравился отсос год назад, что он решил шантажом выторговать его снова. Красноносый - к кормушке!

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