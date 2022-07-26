У "Лестера" нет предложений по Тилемансу

Юри Тилеманс Президент "Лестера" Айяватт Шриваддханапрабха заявил, что у его клуба нет предложений насчет полузащитника Юри Тилеманса.

Как известно, Тилеманс уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту, и ранее ожидалось, что "Лестер" продаст Юри этим летом, чтобы не лишиться игрока через год безо всякой компенсации.

25-летнего бельгийца сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", однако все это остается на уровне слухов.

"У нас нет никаких предложений. Не было ничего конкретного или предложений о покупке", — цитирует Шриваддханапрабху talkSPORT.


Метки Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 26.07.2022 16:09 # liverpool888
    потому что Лестер в прошлом сезоне играл в непонятный футбол.
    потребности в ЦПЗ есть и сейчас у топов АПЛ. но интерес к Юри минимален. для меня было бы сомнением приглашать игрока, чья команда не старалась играть во владение, и чей полузащитник не контролировал игру, а сидел в окопах. где-то у Лестера проскальзывал стиль позапрошлого сезона, но в этом они играли во что-то непонятное, отчасти страдая от большого количества травм.

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  2. gerrard08 26.07.2022 15:51 # gerrard08
    Убогий агент у типа

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  3. takernotagiver 26.07.2022 15:49 # takernotagiver
    Бедный Юрик)

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