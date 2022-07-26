У "Лестера" нет предложений по Тилемансу

Президент "Лестера" Айяватт Шриваддханапрабха заявил, что у его клуба нет предложений насчет полузащитника Юри Тилеманса.

Как известно, Тилеманс уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту, и ранее ожидалось, что "Лестер" продаст Юри этим летом, чтобы не лишиться игрока через год безо всякой компенсации.



25-летнего бельгийца сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", однако все это остается на уровне слухов.



"У нас нет никаких предложений. Не было ничего конкретного или предложений о покупке", — цитирует Шриваддханапрабху talkSPORT.