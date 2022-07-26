"Тоттенхэм" заинтересован в Уэстоне Маккенни

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни.

По информации Daily Mail, Маккенни находится на радаре у "Тоттенхэма" более года. "Шпоры" рассчитывали, что "Ювентус" будет готов отпустить Уэстона примерно за 34 миллиона фунтов этим летом.



Однако теперь отъезд Маккенни из Турина оказался под большим вопросом. Дело в том, что вернувшийся в "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил травму колена.



Если Погба потребуется операция, он пропустит около двух месяцев, и в таком случае "Ювентус" может оставить Маккенни у себя в качестве страховки.



Отметим, что в свое время именно спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи привел Маккенни в "Ювентус" из "Шальке-04" — сперва на правах аренды, а затем выкупив Уэстона.



И с момента своего назначения в "Тоттенхэме" в июне 2021 Паратичи вынашивает идею воссоединения с 23-летним американцем, ранее сумев забрать из "Ювентуса" Родриго Бентанкура и Деяна Кулусевски.