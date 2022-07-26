"Челси" сосредоточился на Думфрисе
"Челси" сосредоточил свое внимание на правом защитнике "Интера" Дензеле Думфрисе.
В данный момент "Челси" уже практически признал свое поражение в борьбе с "Барселоной" за защитника "Севильи" Жюля Кунде.
Как сообщает Evening Standard, теперь "синие" переключились с Кунде на Думфриса, чей клуб "Интер" нуждается в одной крупной продаже этим летом, чтобы привести в порядок свои финансы.
Изначально "Челси" проявил интерес не только к Дензелу, но и к Милану Шкриниару, однако 27-летний словак также вызывает интерес со стороны ПСЖ и оценивается "Интером" в 59 миллионов фунтов.
Таким образом, теперь "синие" сосредоточены на Думфрисе, которому "Интер" уже подыскал замену в лице Рауля Беллановы. Правда, конкуренцию лондонцам в борьбе за 26-летнего голландца все еще может составить "Манчестер Юнайтед".
26.07.2022 13:00
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Последние комментарии:
Дaлбаебы
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Барсе как раз нужен ПЗ, Аспи то не вышло подписать.
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клоуны
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Это разве цз!? Омг
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