"Челси" сосредоточился на Думфрисе

Дензел Думфрис "Челси" сосредоточил свое внимание на правом защитнике "Интера" Дензеле Думфрисе.

В данный момент "Челси" уже практически признал свое поражение в борьбе с "Барселоной" за защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как сообщает Evening Standard, теперь "синие" переключились с Кунде на Думфриса, чей клуб "Интер" нуждается в одной крупной продаже этим летом, чтобы привести в порядок свои финансы.

Изначально "Челси" проявил интерес не только к Дензелу, но и к Милану Шкриниару, однако 27-летний словак также вызывает интерес со стороны ПСЖ и оценивается "Интером" в 59 миллионов фунтов.

Таким образом, теперь "синие" сосредоточены на Думфрисе, которому "Интер" уже подыскал замену в лице Рауля Беллановы. Правда, конкуренцию лондонцам в борьбе за 26-летнего голландца все еще может составить "Манчестер Юнайтед".


Метки Думфрис, Интер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 764

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  1. chelseaaaa 26.07.2022 13:33 # chelseaaaa
    Дaлбаебы

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  2. shakur 26.07.2022 13:12 # shakur
    Барсе как раз нужен ПЗ, Аспи то не вышло подписать.

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  3. b84 26.07.2022 13:10 # b84
    клоуны

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  4. thegodfather 26.07.2022 13:00 # thegodfather
    Это разве цз!? Омг

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