"Челси" сосредоточился на Думфрисе

"Челси" сосредоточил свое внимание на правом защитнике "Интера" Дензеле Думфрисе.

В данный момент "Челси" уже практически признал свое поражение в борьбе с "Барселоной" за защитника "Севильи" Жюля Кунде.



Как сообщает Evening Standard, теперь "синие" переключились с Кунде на Думфриса, чей клуб "Интер" нуждается в одной крупной продаже этим летом, чтобы привести в порядок свои финансы.



Изначально "Челси" проявил интерес не только к Дензелу, но и к Милану Шкриниару, однако 27-летний словак также вызывает интерес со стороны ПСЖ и оценивается "Интером" в 59 миллионов фунтов.



Таким образом, теперь "синие" сосредоточены на Думфрисе, которому "Интер" уже подыскал замену в лице Рауля Беллановы. Правда, конкуренцию лондонцам в борьбе за 26-летнего голландца все еще может составить "Манчестер Юнайтед".