"Ноттингем Форест" согласовал покупку Мангаля

"Ноттингем Форест" согласовал приобретение полузащитника "Штутгарта" Ореля Мангаля за 12.7 млн. фунтов.

Как сообщает Sky Sports, уже сегодня Мангаля пройдет медобследование перед подписанием контракта с новичком Премьер-Лиги.



24-летнему бельгийцу предстоит стать уже 12-м новичком "Форест" этим летом, а суммарные траты "лесников" в это трансферное окно достигнут отметки в 73.5 млн. фунтов.



Мангаля провел 29 матчей за "Штутгарт" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, забив один гол. За сборную своей страны Орель дебютировал в марте.