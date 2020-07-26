"Ноттингем Форест" согласовал покупку Мангаля

Орель Мангала "Ноттингем Форест" согласовал приобретение полузащитника "Штутгарта" Ореля Мангаля за 12.7 млн. фунтов.

Как сообщает Sky Sports, уже сегодня Мангаля пройдет медобследование перед подписанием контракта с новичком Премьер-Лиги.

24-летнему бельгийцу предстоит стать уже 12-м новичком "Форест" этим летом, а суммарные траты "лесников" в это трансферное окно достигнут отметки в 73.5 млн. фунтов.

Мангаля провел 29 матчей за "Штутгарт" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, забив один гол. За сборную своей страны Орель дебютировал в марте.


Метки Мангаля, Ноттингем Форест, Штутгарт

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2022 12:00

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  1. ensiferum 26.07.2022 13:28 # ensiferum
    Решили повторить судьбу Фулхэма что ли, накупив игроков на две команды.

    (ответить)

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