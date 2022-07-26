"Ювентус" может купить Вернера или Мартиаля, если не сможет вернуть Морату

"Ювентус" рассматривает Тимо Вернера из "Челси" и Антони Мартиаля из "Манчестер Юнайтед" в качестве альтернатив нападающему "Атлетико" Альваро Морате.

Именно в "Ювентусе" Мората провел два последних сезона, однако клуб из Турина не стал пользоваться своей опцией по выкупу Альваро за 30 миллионов фунтов, в результате чего экс-игрок "Челси" уехал назад в "Атлетико".



И хотя главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри хочет вернуть Морату, боссы итальянского гранда надеются договориться на цену меньше, нежели была предусмотрена арендным соглашением.



Но если переговоры по 29-летнему испанцу провалятся, "Ювентус" уже определил два запасных варианта в лице Мартиаля, которым интересовался еще в январе, и Вернера.



Как отмечает Sky Sports, к Тимо также существует интерес со стороны его бывшего клуба "РБ Лейпциг", который выручил с его продажи в "Челси" 49 млн. фунтов два года назад.