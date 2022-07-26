Эду поведал, что "Арсенал" отказался от покупки игрока "Боруссии"

Технический директор "Арсенала" Эду рассказал, как отказался от приобретения неназванного игрока дортмундской "Боруссии".

В своем интервью Sky Sports Эду поведал, что приглашает в "Арсенал" только тех игроков, которые хотят выступать за "канониров" и которые прониклись проектом клуба. А футболистов, которых прежде всего интересуют деньги, бразильский директор отвергает.



"Мне нужно увидеться лицом к лицу (когда "Арсенал" покупает игрока). Я еду туда, встречаюсь с игроком. Если нужно поехать в Германию, я еду в Германию или куда угодно. Я хочу увидеться с игроком, агентом, семьей игрока и, проанализировав все это, я говорю: "Парни, послушайте, что я хочу вам сказать".



"Затем я пытаюсь заинтересовать их нашим проектом. Потому что это должно быть взаимно, не так ли? Я хочу показать им наш проект, но также я хочу увидеть, нравится ли им это. Если я почую, что что-нибудь не так, я скажу спасибо и не буду покупать этого игрока".



"У меня уже был такой опыт с игроком из Дортмунда. Только я начал объяснять наш проект игроку и его семье, как меня сразу же перебили: "Ладно, а как насчет моего контракта?"



"Я сказал: "Слушай, сперва я хочу понять, интересно ли тебе это, нравится ли тебе это. Если нравится, я могу говорить дальше, но не наоборот". Он: "А, нет, давай поговорим о деньгах..." Нет, нет, нет, нет. В один из дней я сказал агенту: "Большое вам спасибо, парни, но это не то, что я хочу". Вот так", — сообщил Эду Sky Sports.