"Лион" открыт к продаже Пакеты

Глава селекционного отдела "Лиона" Бруну Шейру заявил, что его клуб открыт к продаже полузащитника Лукаса Пакеты.

Согласно слухам, Пакета вызывает интерес у ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал". И Шейру не может обещать, что оцениваемый в 33.5 млн. фунтов бразилец останется в "Лионе" после закрытия летнего трансферного окна.



"Нам нужно сократить свой состав. Что касается расставаний, то каждое предложение мы будем рассматривать индивидуально, исходя из экономических факторов. Руководство будет принимать лучшие для клуба решения".



"Я здесь для того, чтобы составить как можно более сильный состав, но нужно учитывать и другие вещи".



"Может ли быть продан Пакета? Мы готовы ко всему", — цитирует Шейру Evening Standard.