"Ливерпуль" задумывается о переименовании трибуны "Энфилд Роуд"

Исполнительный директор "Ливерпуля" Билли Хоган заявил, что его клуб готов переименовать одну из трибун "Энфилда" под бренд спонсора.

Пока продолжается межсезонье, "Ливерпуль" трудится над своим проектом по расширению "Энфилда" стоимостью 80 миллионов фунтов. Ожидается, что все работы будут завершены к кампании 2023/24, а вместимость стадиона "красных" вырастет на 7,000 зрителей — до 61,000.



И чтобы отбить часть затрат, американские владельцы рассматривают возможность переименования "Энфилд Роуд" — трибуны, находящейся напротив легендарного "Копа".



"Мы определенно рассмотрим такую возможность. Мы не стали так поступать с Главной трибуной, но можем поступить с "Энфилд Роуд". Мы не исключаем это, но нельзя сказать, что мы активно работаем над этим", — сообщил Хоган The Athletic.