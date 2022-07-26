Лейндерс рассказал о попытке Артеты переманить его в "Арсенал"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс рассказал, что Микель Артета хотел забрать его в "Арсенал".

В апреле этого года Лейндерс последовал примеру Юргена Клоппа, продлив контракт с "Ливерпулем" до окончания сезона 2025/26.



Однако в тот момент Пепа могло уже не быть в мерсисайдском клубе, если бы попытка Артеты забрать ближайшего помощника Клоппа увенчалась успехом.



"Когда "Арсенал" назначил Микеля Артету главным тренером, он попросил, чтобы Пеп Лейндерс стал его ассистентом. Микель Артета попросил меня стать его ассистентом, берясь за свою первую самостоятельную работу. Несколькими годами ранее мы вместе проходили курсы на тренерскую лицензию категории Pro. Его запрос не был удовлетворен".



"Представьте ассистента Пепа Гвардиолы и ассистента Юргена Клоппа вместе в "Арсенале". Это было бы безумие. Микель сказал: "Просто в игре "Ливерпуля" есть разница до и после твоего прихода". Это был самый большой комплимент, что я получал от кого-либо, но я вежливо отказал ему".



"Спустя несколько месяцев мы выиграли первый за 30 лет титул", — цитирует Лейндерса Daily Express.