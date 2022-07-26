Новичок "Вест Хэма" Найеф Агерд перенес операцию на лодыжке.

В прошлом месяце "Вест Хэм" совершил четвертое самое дорогое приобретение в истории своего клуба, заплатив 30 миллионов фунтов "Ренну" за 26-летнего Агерда.



Однако уже в своем втором предсезонном матче за "молотобойцев" — против "Рейнджерс" 19 июля — марокканский защитник получил травму лодыжки.



Эта травма потребовала хирургического вмешательства, и в своем заявлении "Вест Хэм" сообщает, что операция прошла успешно.



Сроки восстановления Агерда не называются, но Найеф почти наверняка пропустит матч первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 7 августа.