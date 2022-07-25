"Фулхэм" подписал Манора Соломона

"Фулхэм" объявил о подписании однолетнего контракта с вингером Манором Соломоном.

Будучи неукраинским игроком донецкого "Шахтера", 23-летний Соломон воспользовался предоставленной ФИФА возможностью и приостановил действие своего контракта с клубом из Украины.



Таким образом, это позволит Манору провести сезон 2022/23 в "Фулхэме", который, правда, сможет зарегистрировать своего новичка только после 1 августа — в соответствии со все теми же регламентами ФИФА.



Соломон выступал за "Шахтер" после своего перехода из "Маккаби Петах-Тиква" в январе 2019, забив 22 гола и отдав девять результативных передач в 106 матчах. За сборную Израиля Манор провел 31 поединок, отличившись шесть раз.



"Я очень рад и доволен оказаться здесь в "Фулхэме", и мне не терпится почувствовать особенную атмосферу "Крэйвен Коттадж". Здесь есть отличные игроки, и я настроен помочь "Фулхэму" достичь своих целей на этот год. Также я бы хотел поддержать своих друзей и болельщиков с Украины. Вы в моих мыслях", — сообщил Соломон.