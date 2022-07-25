Нападающий Криштиану Роналду возвращается в Англию сегодня, чтобы провести переговоры с "Манчестер Юнайтед" о своем будущем.

Напомним, Роналду должен был приступить к предсезонной подготовке с командой Эрика Тен Хага еще три недели назад. "Юнайтед" объяснил отсутствие Криштиану "семейными причинами", хотя предполагается, что на самом деле это связано с желанием 37-летнего португальца покинуть клуб.



Как сообщает The Athletic, сегодня Роналду все-таки прилетает в Манчестер, но отнюдь не для тренировок. Первым делом Криштиану собирается переговорить с руководством "красных дьяволов".



Позиция "Юнайтед" остается неизменной: Роналду, главным претендентом на которого считается "Атлетико", не продается и занимает важное место в планах Тен Хага на новый сезон.