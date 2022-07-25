Роналду возвращается в Англию сегодня

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду возвращается в Англию сегодня, чтобы провести переговоры с "Манчестер Юнайтед" о своем будущем.

Напомним, Роналду должен был приступить к предсезонной подготовке с командой Эрика Тен Хага еще три недели назад. "Юнайтед" объяснил отсутствие Криштиану "семейными причинами", хотя предполагается, что на самом деле это связано с желанием 37-летнего португальца покинуть клуб.

Как сообщает The Athletic, сегодня Роналду все-таки прилетает в Манчестер, но отнюдь не для тренировок. Первым делом Криштиану собирается переговорить с руководством "красных дьяволов".

Позиция "Юнайтед" остается неизменной: Роналду, главным претендентом на которого считается "Атлетико", не продается и занимает важное место в планах Тен Хага на новый сезон.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2022 22:00

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  1. mancunia-planet 25.07.2022 22:43 # mancunia-planet
    Рон привык быть на вершине уже хулиард лет подряд. Но против возраста не попрешь, как бы там за собой не ухаживал..

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  2. brown-ale 25.07.2022 22:40 # brown-ale
    Играть тебе в ЛЕ, Рон.

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