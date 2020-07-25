"Саутгемптон" приобрел Секу Мара

Секу Мара "Саутгемптон" объявил о приобретении нападающего "Бордо" Секу Мара.

Мара совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, забив шесть голов за "Бордо" при всего восьми выходах в старте.

Секу привлек интерес целого ряда европейских клубов, однако "Саутгемптон" выиграл борьбу за 19-летнего француза, который заключил со "святыми" контракт до 2026 года.

"Секу переходит сюда, чтобы забивать голы, и во французской лиге он показал, что способен на это. Теперь ему нужно упорно трудиться и показать, что он способен делать это и в Премьер-Лиге", — сообщил главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.

Добавим, трансфер игрока молодежной сборной Франции оценивается в 11 миллионов фунтов, включая бонусы.


Метки Бордо, Мара, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2022 21:00

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