"Саутгемптон" приобрел Секу Мара

"Саутгемптон" объявил о приобретении нападающего "Бордо" Секу Мара.

Мара совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, забив шесть голов за "Бордо" при всего восьми выходах в старте.



Секу привлек интерес целого ряда европейских клубов, однако "Саутгемптон" выиграл борьбу за 19-летнего француза, который заключил со "святыми" контракт до 2026 года.



"Секу переходит сюда, чтобы забивать голы, и во французской лиге он показал, что способен на это. Теперь ему нужно упорно трудиться и показать, что он способен делать это и в Премьер-Лиге", — сообщил главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.



Добавим, трансфер игрока молодежной сборной Франции оценивается в 11 миллионов фунтов, включая бонусы.