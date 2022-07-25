"Аталанта" собирается взять Тавареша в аренду

"Арсенал" обсуждает переход своего левого защитника Нуну Тавареша в итальянскую "Аталанту".

Тавареш присоединился к "Арсеналу" только прошлым летом, перебравшись из "Бенфики" за 8.5 млн. фунтов. С тех пор Нуну принял участие в 22 матчах Премьер-Лиги, на 13 из которых он выходил в стартовом составе.



Изначально главный тренер "канониров" Микель Артета отводил Таварешу роль дублера Кирана Тирни, однако теперь подстраховать шотландца способен купленный у "Манчестер Сити" за 32 млн. фунтов Александр Зинченко, которого лондонцы планируют использовать и в полузащите.



Эта ситуация открывает дверь к уходу Тавареша из "Арсенала", и Evening Standard утверждает, что "канониры" уже обсуждают с "Аталантой" условия аренды 22-летнего португальца на сезон 2022/23.



В услугах Тавареша также заинтересованы "Марсель" и "Реал Сосьедад", но именно "Аталанта" видится наиболее вероятным направлением для Нуну.