"Барселона" не получит Аспиликуэту и Алонсо в отместку за Кунде

"Челси" собирается блокировать переходы своих защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо в "Барселону", которая опередила "синих" в борьбе за еще одного игрока.

Ранее этим летом проиграв борьбу "Барселоне" за вингера Рафинью, сейчас "Челси" находится в шаге от того, чтобы упустить защитника "Севильи" Жюля Кунде.



Еще в пятницу "Барселона" была готова признать поражение в борьбе за Кунде, однако The Guardian утверждает, что за уикенд каталонский клуб совершил прорыв в переговорах и попросил Жюля подождать официального предложения.



В ответ на это, как сообщает Sport, "Челси" готов блокировать переходы Аспиликуэты и Алонсо в "Барселону". Оба испанских ветерана надеялись вернуться на родину этим летом, однако в сложившейся ситуации "синие" просто не смог дополнительно оголять линию обороны.