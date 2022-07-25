"Барселона" не получит Аспиликуэту и Алонсо в отместку за Кунде
"Челси" собирается блокировать переходы своих защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо в "Барселону", которая опередила "синих" в борьбе за еще одного игрока.
Ранее этим летом проиграв борьбу "Барселоне" за вингера Рафинью, сейчас "Челси" находится в шаге от того, чтобы упустить защитника "Севильи" Жюля Кунде.
Еще в пятницу "Барселона" была готова признать поражение в борьбе за Кунде, однако The Guardian утверждает, что за уикенд каталонский клуб совершил прорыв в переговорах и попросил Жюля подождать официального предложения.
В ответ на это, как сообщает Sport, "Челси" готов блокировать переходы Аспиликуэты и Алонсо в "Барселону". Оба испанских ветерана надеялись вернуться на родину этим летом, однако в сложившейся ситуации "синие" просто не смог дополнительно оголять линию обороны.
25.07.2022 19:00
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Последние комментарии:
не купить кунде и не слить явно сдавших игроков это конечно будет эпикфейл... хотя аспи в принципе можно оставить на банку
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барсе даже повезло, что им не впарят эти две телеги
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Щелси обиженки
Щель88 судорожно вытирает слезки и идёт писать очередную ересь под новостью Арсенала
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Причём здесь Барса?))) Кунде сам выбрал себе клуб
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Жоска
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назло бабушке отморожу уши
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