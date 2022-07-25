"Барселона" не получит Аспиликуэту и Алонсо в отместку за Кунде

Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта "Челси" собирается блокировать переходы своих защитников Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо в "Барселону", которая опередила "синих" в борьбе за еще одного игрока.

Ранее этим летом проиграв борьбу "Барселоне" за вингера Рафинью, сейчас "Челси" находится в шаге от того, чтобы упустить защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Еще в пятницу "Барселона" была готова признать поражение в борьбе за Кунде, однако The Guardian утверждает, что за уикенд каталонский клуб совершил прорыв в переговорах и попросил Жюля подождать официального предложения.

В ответ на это, как сообщает Sport, "Челси" готов блокировать переходы Аспиликуэты и Алонсо в "Барселону". Оба испанских ветерана надеялись вернуться на родину этим летом, однако в сложившейся ситуации "синие" просто не смог дополнительно оголять линию обороны.


Метки Алонсо, Аспиликуэта, Барселона, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 25.07.2022 19:39 # skydreams
    не купить кунде и не слить явно сдавших игроков это конечно будет эпикфейл... хотя аспи в принципе можно оставить на банку

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  2. grishatkach 25.07.2022 19:17 # grishatkach
    барсе даже повезло, что им не впарят эти две телеги

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  3. arsenal-fc-fan 25.07.2022 19:13 # arsenal-fc-fan
    Щелси обиженки
    Щель88 судорожно вытирает слезки и идёт писать очередную ересь под новостью Арсенала

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  4. makeewadim 25.07.2022 19:08 # makeewadim
    Причём здесь Барса?))) Кунде сам выбрал себе клуб

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  5. chelsea-69 25.07.2022 19:05 # chelsea-69
    Жоска

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  6. b84 25.07.2022 19:05 # b84
    назло бабушке отморожу уши

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