Тен Хаг наказал игрока МЮ за два опоздания

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг наказал игрока первой команды за два опоздания.

Тен Хаг известен как сторонник строгой дисциплины, и на новом месте работы голландский специалист не стал изменять себе.

Кажется, большинство игроков "Юнайтед" смирились с новым режимом — кроме одного неназванного футболиста, который во время турне по Таиланду и Австралии опоздал на два командных собрания.

Как сообщает Daily Mirror, в результате Тен Хаг отстранил этого игрока от участия в матче, хотя изначально планировал выпустить его на поле.

Приверженностью строгой дисциплины отличался и Луи Ван Галь, соотечественник и предшественник Тен Хага в "Юнайтед", штрафуя игроков за опоздания на считанные секунды.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2022 18:00

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  1. alexomck 25.07.2022 18:44 # alexomck
    Роналду? :)

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  2. high-malvern 25.07.2022 18:30 # high-malvern
    Скоро начнется следующая стадия: поиск кротов в Юнайтед.

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