Тен Хаг наказал игрока МЮ за два опоздания

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг наказал игрока первой команды за два опоздания.

Тен Хаг известен как сторонник строгой дисциплины, и на новом месте работы голландский специалист не стал изменять себе.



Кажется, большинство игроков "Юнайтед" смирились с новым режимом — кроме одного неназванного футболиста, который во время турне по Таиланду и Австралии опоздал на два командных собрания.



Как сообщает Daily Mirror, в результате Тен Хаг отстранил этого игрока от участия в матче, хотя изначально планировал выпустить его на поле.



Приверженностью строгой дисциплины отличался и Луи Ван Галь, соотечественник и предшественник Тен Хага в "Юнайтед", штрафуя игроков за опоздания на считанные секунды.