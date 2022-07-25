Тен Хаг наказал игрока МЮ за два опоздания
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг наказал игрока первой команды за два опоздания.
Тен Хаг известен как сторонник строгой дисциплины, и на новом месте работы голландский специалист не стал изменять себе.
Кажется, большинство игроков "Юнайтед" смирились с новым режимом — кроме одного неназванного футболиста, который во время турне по Таиланду и Австралии опоздал на два командных собрания.
Как сообщает Daily Mirror, в результате Тен Хаг отстранил этого игрока от участия в матче, хотя изначально планировал выпустить его на поле.
Приверженностью строгой дисциплины отличался и Луи Ван Галь, соотечественник и предшественник Тен Хага в "Юнайтед", штрафуя игроков за опоздания на считанные секунды.
25.07.2022 18:00
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