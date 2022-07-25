"Вест Хэм" согласовал условия контракта со Скамаккой

"Вест Хэм" согласовал условия личного контракта с нападающим "Сассуоло" и сборной Италии Джалукой Скамаккой.

Еще на прошлой неделе "Вест Хэм" достиг договоренности с "Сассуоло" о компенсации за Скамакку в размере 35.5 млн. фунтов, включая бонусы.



А сейчас, утверждает Sky Sports, "молотобойцы" договорились и с самим Джанлукой, который уже сегодня прилетает в Лондон, чтобы во вторник пройти медобследование.



Ожидается, что 23-летний итальянец подпишет с "Вест Хэмом" контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев и станет третьим новичком в команде Дэвида Мойеса после защитника Найефа Агерда и полузащитника Флинна Даунса.