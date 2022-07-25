Бен Дэвис заключил новый трехлетний контракт с "Тоттенхэмом"

Бен Дэвис Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис заключил со своим клубом новый контракт до 2025 года.

Дэвис выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Суонси" в 2014 году. Бен великолепно освоился в схеме 3-4-3 Антонио Конте, выходя в стартовом составе на 34 из 36 матчей после назначения итальянского тренера.

Дэвис принимал участие в каждом из 27 последних матчей "шпор" во всех соревнованиях, сыграв свою роль в возвращении лондонского клуба в Лигу Чемпионов.

Предыдущий контракт Дэвиса истекал уже через 12 месяцев, однако своей отличной игрой 29-летний валлиец заслужил новую сделку и теперь сможет провести в "Тоттенхэме" еще три сезона.


Метки Дэвис, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2022 15:00

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  1. gary47 25.07.2022 16:02 # gary47
    Вот пример настоящего профессионала, в отличие от его предшественника клоуна Роуза.

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  2. alexomck 25.07.2022 15:04 # alexomck
    Какой отличной игрой? :)
    Для ротации может и сойдёт, Конте виднее.

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