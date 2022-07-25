Эду подтвердил, что "Арсенал" был заинтересован в Рафинье

Технический директор "Арсенала" Эду подтвердил, что его клуб вел переговоры насчет вингера Рафиньи.

Этим летом Рафинья сменил "Лидс" на "Барселону" по сделке стоимостью 55 миллионов фунтов. Виды на 25-летнего бразильца также имел "Арсенал", однако Эду быстро понял, что у его соотечественника только один клуб на уме.



"Это правда, что мы вели кое-какие переговоры с Деку, потому что Деку — его агент, а у меня хорошие отношения с ним. Мы с Деку — друзья".



"Я просто сказал Деку: "Можешь объяснить мне ситуацию с Рафиньей?" И он четко сказал: "Эду, у нас с тобой хорошие отношения, и я не буду тебе лгать. Он помышляет о переходе в "Барселону", потому что это его мечта, и мы уже давно разговариваем с "Барселоной".



"Окей, большое тебе спасибо. Если что-нибудь случится, просто дай мне знать, потому что я могу понять ситуацию. Если нет, это не проблема, и наши отношения не пострадают", — сообщил Эду Sky Sports.