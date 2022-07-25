Эду подтвердил, что "Арсенал" был заинтересован в Рафинье

Рафинья Технический директор "Арсенала" Эду подтвердил, что его клуб вел переговоры насчет вингера Рафиньи.

Этим летом Рафинья сменил "Лидс" на "Барселону" по сделке стоимостью 55 миллионов фунтов. Виды на 25-летнего бразильца также имел "Арсенал", однако Эду быстро понял, что у его соотечественника только один клуб на уме.

"Это правда, что мы вели кое-какие переговоры с Деку, потому что Деку — его агент, а у меня хорошие отношения с ним. Мы с Деку — друзья".

"Я просто сказал Деку: "Можешь объяснить мне ситуацию с Рафиньей?" И он четко сказал: "Эду, у нас с тобой хорошие отношения, и я не буду тебе лгать. Он помышляет о переходе в "Барселону", потому что это его мечта, и мы уже давно разговариваем с "Барселоной".

"Окей, большое тебе спасибо. Если что-нибудь случится, просто дай мне знать, потому что я могу понять ситуацию. Если нет, это не проблема, и наши отношения не пострадают", — сообщил Эду Sky Sports.


Метки Арсенал, Барселона, Рафинья, Эду

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2022 14:00

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