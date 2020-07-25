Уильямс может заменить Кукурелью в "Брайтоне"

"Брайтон" рассматривает защитника "Манчестер Юнайтед" Брандона Уильямса в качестве замены для Марка Кукурельи.

Как известно, Кукурелья является трансферной целью для "Манчестер Сити", который уже сделал одно предложение по Марку в размере 30 миллионов фунтов.



То предложение было отклонено "Брайтоном", который оценивает свою звезду в 50 млн. фунтов. Несмотря на существенные разногласия двух клубов, "чайки" хотя быть готовыми на случай ухода Кукурельи.



Как сообщает Daily Mirror, заменить Кукурелью в "Брайтоне" может 21-летний Уильямс, который прошлый сезон провел в "Норвиче" на правах аренды.



Ожидается, что "Юнайтед", заручившийся услугами Тирелла Маласиа этим летом, не будет стоять у Брандона на пути.