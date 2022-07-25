Рэшфорд: "Это бесценно, что я смог провести полноценный предсезонный период"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд назвал "бесценной" возможность полноценно провести предсезонный период.

24-летний Рэшфорд не был вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций в начале июня, поэтому Маркус смог по-настоящему отдохнуть этим летом, после чего приступил к подготовке к новому сезону.



Рэшфорд чувствует, что именно в этом он и нуждался после длинного и изнурительного во всех отношениях сезона.



"Я чувствую, что нахожусь в форме и полон сил, и мы вернулись с турне без каких-либо травм. Это позитивный момент, что все игроки в строю в преддверии старта сезона".



"Лично для меня это бесценно, что я смог провести полноценный предсезонный период".



"Обычно ты практически не замечаешь этого, потому что обычно мы играем матчи летом и все такое, и новый сезон просто становится продолжением предыдущего сезона".



"Но в этом году у меня было время, чтобы сделать перерыв, отдохнуть, восстановиться душевно и физически, а затем провести полноценный предсезонный период".



"Я чувствую себя по-настоящему счастливым. Я доволен, что смог так подготовиться к сезону", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.