Греческий суд готовится назначить дату рассмотрения дела Магуайра

В ближайшие недели греческий суд назначит дату рассмотрения нашумевшего дела капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Напомним, отдых Магуайра на Миконосе в августе 2020 обернулся грандиозным скандалом. Харри был признан виновным в нападении на офицера полиции.



Также самый дорогой защитник в мире нецензурно ругался, сопротивлялся аресту и даже пытался подкупить греческих стражей закона.



Сам Магуайр объяснял свое поведение тем, что заступился за свою сестру Дейзи, к которой приставали двое мужчин.



Тогда Магуайр был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно, однако юристы Харри сразу подали апелляцию, и дело встало в накопившуюся из-за пандемии коронавируса очередь на пересмотр.



Как сообщает The Sun, сейчас очередь Магуайра, наконец, подходит. Ожидается, что рассмотрение апелляции Харри будет назначено на конец весны или начало лета следующего года.



Таким образом, 29-летний игрок сборной Англии сможет сосредоточиться на старте нового сезона и ЧМ-2022 в Катаре, однако ему придется ждать почти три года, чтобы очистить свое имя.