Роналду пропустит старт нового сезона
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет готов к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона".
Напомним, Роналду должен был начать предсезонную подготовку на базе "Юнайтед" в Каррингтоне еще три недели назад, однако по "семейным причинам" Криштиану было позволено остаться в Лиссабоне.
С тех пор команда Эрика Тен Хага успела слетать в турне по Таиланду и Австралии и вернуться, чтобы уже дома провести заключительный этап подготовки к новой кампании.
Как сообщает Daily Mail, в данный момент нет никаких признаков того, что Роналду вернется в ближайшее время, а потому 37-летний португалец, по всей видимости, пропустит старт сезона 2022/23.
25.07.2022 10:00
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Да вообще не выпускать, чтоб он чм провалил, последний в карьере, у мю явно больше рычагов давление, чем у си
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