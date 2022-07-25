Роналду пропустит старт нового сезона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет готов к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона".

Напомним, Роналду должен был начать предсезонную подготовку на базе "Юнайтед" в Каррингтоне еще три недели назад, однако по "семейным причинам" Криштиану было позволено остаться в Лиссабоне.



С тех пор команда Эрика Тен Хага успела слетать в турне по Таиланду и Австралии и вернуться, чтобы уже дома провести заключительный этап подготовки к новой кампании.



Как сообщает Daily Mail, в данный момент нет никаких признаков того, что Роналду вернется в ближайшее время, а потому 37-летний португалец, по всей видимости, пропустит старт сезона 2022/23.