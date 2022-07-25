Артета хочет пригласить Мело в "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересован в приобретении полузащитника "Ювентуса" Артура Мело.
"Арсенал" очень уверенно проводит предсезонный период, в субботу разгромив "Челси" со счетом 4:0, однако и Артета, и технический директор "канониров" Эду говорят, что их клуб все еще открыт к новым приобретениям.
По информации TuttoJuve, Артета хотел бы укрепить опорную зону, а в качестве своей цели избрал 25-летнего бразильца Мело. Сам Артур готов перейти в "Арсенал", но предпочитает, чтобы это была аренда с опцией выкупа.
В Турине у Мело остается еще три года по контракту, однако "Ювентус" хочет избавиться от Артура, который не сумел застолбить свое место в планах главного тренера Массимилиано Аллегри.
25.07.2022 09:00
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чтобы пригласить игроков, надо сначала избавиться от шлака
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