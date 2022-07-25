Эду подтвердил свой интерес к Пакете

Лукас Пакета Технический директор "Арсенала" Эду подтвердил свой интерес к плеймейкеру "Лиона" Лукасу Пакете.

На протяжении последних месяцев пресса регулярно сватала Пакету в "Арсенал". Однако Эду уверяет, что никаких переговоров по 24-летнему бразильцу не ведется.

"Когда я говорю насчет Лукаса, то делаю это с большим уважением. Мне он очень нравится, всегда нравился — еще со времен моей работы в сборной Бразилии".

"Он провел отличный сезон и был признан лучшим иностранным игроком во французской лиге".

"Однако в данный момент никакого рода переговоров насчет него не ведется, это чисто мое восхищение игроком. Думаю, позиция, на которой он играет, очень хорошо укомплектована у нас", — сообщил Эду TNT Sports Brazil.


Метки Арсенал, Лион, Пакета, Эду

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2022 08:00

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  1. arsenal-fc-fan 25.07.2022 08:03 # arsenal-fc-fan
    Заголовок "Подтвердил свой интерес"
    Статья "Никакого рода переговоров нет"
    Желтуха фапля, такая желтуха

    (ответить)

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