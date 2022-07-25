Эду подтвердил свой интерес к Пакете

Технический директор "Арсенала" Эду подтвердил свой интерес к плеймейкеру "Лиона" Лукасу Пакете.

На протяжении последних месяцев пресса регулярно сватала Пакету в "Арсенал". Однако Эду уверяет, что никаких переговоров по 24-летнему бразильцу не ведется.



"Когда я говорю насчет Лукаса, то делаю это с большим уважением. Мне он очень нравится, всегда нравился — еще со времен моей работы в сборной Бразилии".



"Он провел отличный сезон и был признан лучшим иностранным игроком во французской лиге".



"Однако в данный момент никакого рода переговоров насчет него не ведется, это чисто мое восхищение игроком. Думаю, позиция, на которой он играет, очень хорошо укомплектована у нас", — сообщил Эду TNT Sports Brazil.