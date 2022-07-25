Эду подтвердил свой интерес к Пакете
Технический директор "Арсенала" Эду подтвердил свой интерес к плеймейкеру "Лиона" Лукасу Пакете.
На протяжении последних месяцев пресса регулярно сватала Пакету в "Арсенал". Однако Эду уверяет, что никаких переговоров по 24-летнему бразильцу не ведется.
"Когда я говорю насчет Лукаса, то делаю это с большим уважением. Мне он очень нравится, всегда нравился — еще со времен моей работы в сборной Бразилии".
"Он провел отличный сезон и был признан лучшим иностранным игроком во французской лиге".
"Однако в данный момент никакого рода переговоров насчет него не ведется, это чисто мое восхищение игроком. Думаю, позиция, на которой он играет, очень хорошо укомплектована у нас", — сообщил Эду TNT Sports Brazil.
25.07.2022 08:00
Просмотров: 293
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Заголовок "Подтвердил свой интерес"
Статья "Никакого рода переговоров нет"
Желтуха фапля, такая желтуха
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий