"Юнайтед" вступил в борьбу за Шешко

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего "Ред Булл" Беньямина Шешко.

Клуб из Зальцбурга хотел бы сохранить Шешко на этот сезон, который Беньямин уже начал с двух голов в двух матчах.



Однако среди претендентов на 19-летнего словенца значатся некоторые из крупнейших клубов в Европе: "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Ньюкасл", а теперь и "Юнайтед".



Как сообщает Daily Mail, интерес "красных дьяволов" к Шешко связан с неопределенностью насчет будущего Криштиану Роналду, который жаждет покинуть "Олд Траффорд" этим летом.



Ожидается, что только сумма в 55 миллионов фунтов заставит "Ред Булл" отпустить свое юное дарование в это трансферное окно.