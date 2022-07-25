"Юнайтед" вступил в борьбу за Шешко
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего "Ред Булл" Беньямина Шешко.
Клуб из Зальцбурга хотел бы сохранить Шешко на этот сезон, который Беньямин уже начал с двух голов в двух матчах.
Однако среди претендентов на 19-летнего словенца значатся некоторые из крупнейших клубов в Европе: "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Ньюкасл", а теперь и "Юнайтед".
Как сообщает Daily Mail, интерес "красных дьяволов" к Шешко связан с неопределенностью насчет будущего Криштиану Роналду, который жаждет покинуть "Олд Траффорд" этим летом.
Ожидается, что только сумма в 55 миллионов фунтов заставит "Ред Булл" отпустить свое юное дарование в это трансферное окно.
25.07.2022 07:00
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