Тухель призвал "Челси" купить больше игроков

Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал свой клуб совершить больше приобретений — и поскорее.

Этим летом "Челси" пока приобрел лишь Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга. Однако в глазах Тухеля этого недостаточно, о чем Томас заявил после поражения 4:0 от "Арсенала" в товарищеском матче.



"Я далек от того, чтобы быть расслабленным. Мы просто недостаточно хороши. Мы просто не сражаемся".



"Я смотрю на прошлый сезон, и уже тогда у нас были проблемы в некоторых аспектах игры. Затем на нас наложили санкции, затем некоторые игроки ушли, а некоторые игроки продолжают пытаться уйти. Такова наша ситуация".



"У нас есть острая потребность в классных игроках, большом количестве классных игроков. Мы пригласили двух классных игроков, но этого недостаточно. К сожалению, сегодня это было видно", — цитирует Тухеля The Guardian.