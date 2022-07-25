Тухель призвал "Челси" купить больше игроков
Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал свой клуб совершить больше приобретений — и поскорее.
Этим летом "Челси" пока приобрел лишь Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга. Однако в глазах Тухеля этого недостаточно, о чем Томас заявил после поражения 4:0 от "Арсенала" в товарищеском матче.
"Я далек от того, чтобы быть расслабленным. Мы просто недостаточно хороши. Мы просто не сражаемся".
"Я смотрю на прошлый сезон, и уже тогда у нас были проблемы в некоторых аспектах игры. Затем на нас наложили санкции, затем некоторые игроки ушли, а некоторые игроки продолжают пытаться уйти. Такова наша ситуация".
"У нас есть острая потребность в классных игроках, большом количестве классных игроков. Мы пригласили двух классных игроков, но этого недостаточно. К сожалению, сегодня это было видно", — цитирует Тухеля The Guardian.
25.07.2022 00:05
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Нытик точь в точь, как Артур
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"Миша, все х*йня, давай по-новой")))))))))))))))))))))))))))))))))))
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лопоухий должен понять, что челси выезжает на шаре, а не просто какие-то проблемы в некоторых аспектах
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