"Ницца" заинтересована в Шмейхеле

Французская "Ницца" заинтересована в приобретении голкипера "Лестера" Каспера Шмейехля.

Шмейхель защищает ворота "Лестера" после своего перехода из "Лидса" в 2011 году, за это время выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии.



Однако Каспер уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, продление которого выглядит маловероятным.



Как сообщает L'Equipe, этой ситуацией пытается воспользоваться новоиспеченный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр.



"Ницце" известно, что "Лестер" предпочел бы продать 35-летнего датчанина уже в это трансферное окно, нежели лишиться его через год безо всякой компенсации, однако зарплата первого номера "лис" в 130,000 фунтов в неделю видится помехой к трансферу.