Кулибали отказался от нового контракта с "Наполи" ради перехода в "Челси"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что пытался предотвратить переход Калиду Кулибали в "Челси", предложив защитнику новый контракт стоимостью 51 миллион фунтов.

Ранее этим летом "Челси" приобрел Кулибали у "Наполи" за 33 млн. фунтов. Де Лаурентис был вынужден отпустить 31-летнего сенегальца, который хотел получить новый опыт.



"Я позволил Калиду уйти, потому что он сказал мне, что в запасе у него еще есть несколько лет выступлений на топ-уровне".



"Я ответил ему, что он не может перейти в "Барселону", потому что у "Барселоны" нет денег, они в беде".



"Затем появился "Челси", которому мы не смогли отказать. Кулибали настаивал на своем полтора месяца, хотя я даже предложил ему новый контракт на пять сезонов с зарплатой в 5.5 млн. фунтов "чистыми" (в год) или общей стоимостью в 51 млн. фунтов "брутто".



"Но если игрок хочет получить новый опыт в таком престижном клубе, как "Челси", и в такой престижной лиге, как Премьер-Лига, ты должен быть благодарен игроку и дать ему свое благословение", — сообщил Де Лаурентис радиостанции Kiss Kiss.