Кулибали отказался от нового контракта с "Наполи" ради перехода в "Челси"

Калиду Кулибали Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что пытался предотвратить переход Калиду Кулибали в "Челси", предложив защитнику новый контракт стоимостью 51 миллион фунтов.

Ранее этим летом "Челси" приобрел Кулибали у "Наполи" за 33 млн. фунтов. Де Лаурентис был вынужден отпустить 31-летнего сенегальца, который хотел получить новый опыт.

"Я позволил Калиду уйти, потому что он сказал мне, что в запасе у него еще есть несколько лет выступлений на топ-уровне".

"Я ответил ему, что он не может перейти в "Барселону", потому что у "Барселоны" нет денег, они в беде".

"Затем появился "Челси", которому мы не смогли отказать. Кулибали настаивал на своем полтора месяца, хотя я даже предложил ему новый контракт на пять сезонов с зарплатой в 5.5 млн. фунтов "чистыми" (в год) или общей стоимостью в 51 млн. фунтов "брутто".

"Но если игрок хочет получить новый опыт в таком престижном клубе, как "Челси", и в такой престижной лиге, как Премьер-Лига, ты должен быть благодарен игроку и дать ему свое благословение", — сообщил Де Лаурентис радиостанции Kiss Kiss.


Метки Де Лаурентис, Кулибали, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 526

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  1. mancunia-planet 24.07.2022 22:46 # mancunia-planet
    Пздц он черномазый негроид

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  2. electric 24.07.2022 22:34 # electric
    Отработка. Ухехе

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  3. jirrort 24.07.2022 22:31 # jirrort
    Ну че сучары, обосрались?

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  4. wow-chelsea-wow 24.07.2022 22:24 # wow-chelsea-wow
    Пизда всем

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