"Барселона" уверена в приобретении Кунде

"Барселона" уверена в приобретении защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как известно, вторым претендентом на Кунде является "Челси", причем "синие" уже полностью договорились с "Севильей" о компенсации за Жюля.



Однако на "Ноу Камп" чувствуют, что Кунде уже бы перешел в "Челси", если бы действительно хотел этого. Возникшую заминку "Барселона" трактует в свою пользу, утверждает Daily Mail.



Сообщается, что сейчас каталонский клуб "уверен как никогда" в приобретении 23-летнего француза и лишь должен изыскать необходимое количество денег.



Добавим, ранее этим летом "Барселона" опередила "Челси" в борьбе за вингера Рафинью.