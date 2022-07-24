"Барселона" уверена в приобретении Кунде
"Барселона" уверена в приобретении защитника "Севильи" Жюля Кунде.
Как известно, вторым претендентом на Кунде является "Челси", причем "синие" уже полностью договорились с "Севильей" о компенсации за Жюля.
Однако на "Ноу Камп" чувствуют, что Кунде уже бы перешел в "Челси", если бы действительно хотел этого. Возникшую заминку "Барселона" трактует в свою пользу, утверждает Daily Mail.
Сообщается, что сейчас каталонский клуб "уверен как никогда" в приобретении 23-летнего француза и лишь должен изыскать необходимое количество денег.
Добавим, ранее этим летом "Барселона" опередила "Челси" в борьбе за вингера Рафинью.
24.07.2022 21:00
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Последние комментарии:
ахахаха все абсолютно все ссут на гпенсов))
никто не хочет, в этот гейпенсиум))
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и здесь окропили Челси) ну что за топари
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Я б не доверял Уткемэйл)
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Деньги ясно откуда. Продажа Де Йонга.
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