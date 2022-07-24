"Барселона" уверена в приобретении Кунде

Жюль Кунде "Барселона" уверена в приобретении защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как известно, вторым претендентом на Кунде является "Челси", причем "синие" уже полностью договорились с "Севильей" о компенсации за Жюля.

Однако на "Ноу Камп" чувствуют, что Кунде уже бы перешел в "Челси", если бы действительно хотел этого. Возникшую заминку "Барселона" трактует в свою пользу, утверждает Daily Mail.

Сообщается, что сейчас каталонский клуб "уверен как никогда" в приобретении 23-летнего француза и лишь должен изыскать необходимое количество денег.

Добавим, ранее этим летом "Барселона" опередила "Челси" в борьбе за вингера Рафинью.


Метки Барселона, Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2022 21:00

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  1. gunars 24.07.2022 21:33 # gunars
    ахахаха все абсолютно все ссут на гпенсов))
    никто не хочет, в этот гейпенсиум))

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  2. yamateh 24.07.2022 21:16 # yamateh
    и здесь окропили Челси) ну что за топари

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  3. takernotagiver 24.07.2022 21:09 # takernotagiver
    Я б не доверял Уткемэйл)

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  4. akado 24.07.2022 21:03 # akado
    Деньги ясно откуда. Продажа Де Йонга.

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