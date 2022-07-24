Хави дал понять, что Де Йонг все еще может уйти
Главный тренер "Барселоны" Хави обнадежил "Манчестер Юнайтед" словами о том, что трансфер полузащитника Френки Де Йонга все еще возможен.
Согласно слухам, задолженность "Барселоны" перед Де Йонгом по зарплате и скептическое отношение Френки к "Юнайтед" мешают заключению этой сделки.
Однако Хави намекает, что у его клуба не остается иного выбора, кроме как продать 25-летнего голландца.
"Мы ведем кое-какие приватные разговоры, и это очень важные разговоры. Он ключевой игрок, однако есть экономическая ситуация и финансовый фейр-плей", — цитирует Хави talkSPORT.
24.07.2022 20:00
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