Мерсон: "Биссума — невероятное приобретение для "Тоттенхэма"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что покупка полузащитника Ива Биссума является огромной удачей для "Тоттенхэма".

В прошлом месяце "Тоттенхэм" приобрел Биссума у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов. Мерсон убежден, что 25-летний малиец усилит команду Антонио Конте и смог бы стать усилением даже для "Ливерпуля".



"Это невероятное приобретение для "Тоттенхэма", потому что Ив Биссума мог бы играть и за любую другую команду в топ-6. Я смотрю на полузащиту "Ливерпуля" и чувствую, что он мог бы играть за них".



"25 миллионов фунтов на сегодняшний день — это нечто. "Тоттенхэму" абсолютно повезло его заполучить", — сообщил Мерсон Sports Keeda.