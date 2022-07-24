Мерсон: "Биссума — невероятное приобретение для "Тоттенхэма"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что покупка полузащитника Ива Биссума является огромной удачей для "Тоттенхэма".
В прошлом месяце "Тоттенхэм" приобрел Биссума у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов. Мерсон убежден, что 25-летний малиец усилит команду Антонио Конте и смог бы стать усилением даже для "Ливерпуля".
"Это невероятное приобретение для "Тоттенхэма", потому что Ив Биссума мог бы играть и за любую другую команду в топ-6. Я смотрю на полузащиту "Ливерпуля" и чувствую, что он мог бы играть за них".
"25 миллионов фунтов на сегодняшний день — это нечто. "Тоттенхэму" абсолютно повезло его заполучить", — сообщил Мерсон Sports Keeda.
24.07.2022 19:00
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