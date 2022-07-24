МЮ готовит предложение по Думфрису

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение о покупке крайнего защтника "Интета" Дензлеа Думфриса.

"Интер" определил Думфриса, Алексиса Санчеса и Эдина Джеко в качестве игроков, с помощью продажи которых клуб собирается поправить свое финансовое положение этим летом.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Юнайтед" уже готовит свое предложение о покупке Дензела, которого "Интер" оценивает в 50 миллионов евро (42.5 млн. фунтов).



с помощью Думфриса главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг собирается заменить Аарона Ван-Биссаку, который провалил прошлый сезон.





