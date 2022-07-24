"Астон Вилла" отправила Уэсли в "Леванте"

"Астон Вилла" отправила своего нападающего Уэсли в "Леванте" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.

В июне 2019 Уэсли перебрался на "Вилла Парк" из Брюгге" за 22 миллиона фунтов, но толком заиграть в бирмингемском клубе не смог.



Прошлый сезон 25-летний бразилец провел у себя на родине в "Интернасионале", а сейчас вновь отправляется в аренду и будет выступать в Испании за "Леванте".



Добавим, в своем дебютном сезоне в "Вилле" Уэсли забил пять голов в Премьер-Лиге, прежде чем получил тяжелую травму.