"Астон Вилла" отправила Уэсли в "Леванте"
"Астон Вилла" отправила своего нападающего Уэсли в "Леванте" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.
В июне 2019 Уэсли перебрался на "Вилла Парк" из Брюгге" за 22 миллиона фунтов, но толком заиграть в бирмингемском клубе не смог.
Прошлый сезон 25-летний бразилец провел у себя на родине в "Интернасионале", а сейчас вновь отправляется в аренду и будет выступать в Испании за "Леванте".
Добавим, в своем дебютном сезоне в "Вилле" Уэсли забил пять голов в Премьер-Лиге, прежде чем получил тяжелую травму.
24.07.2022 17:00
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