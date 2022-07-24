Тухель "не гарантирует", что "Челси" будет готов к новому сезону

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель поставил под вопрос готовность своей команды к старту нового сезона.

Минувшей ночью "Челси" был разгромлен "Арсеналом" в товарищеском матче со счетом 4:0. Это случилось всего за пару недель до поединка первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона", и Тухеля это беспокоит.

"Мы просто не стали бороться. Я встревожен тем, что уровень физической и психологической борьбы, показанной "Арсеналом", был гораздо выше, чем у нас".

"Несомненно, это не был наш сильнейший состав, но это слабое оправдание... Я не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2022 16:00

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  1. akado 24.07.2022 16:30 # akado
    Всё верно говорит, не в его силах заставить играть челов, которые не хотят играть. А таких половина команды. Наследие Маринки...

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  2. ganinilyha 24.07.2022 16:14 # ganinilyha
    Чемпионства не будет, за лч может повезёт побороться. Но нужен нападающий.

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  3. alexapl 24.07.2022 16:01 # alexapl
    Странный этот Тухель, почти всегда не уверен в своей команде

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