Тухель "не гарантирует", что "Челси" будет готов к новому сезону

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поставил под вопрос готовность своей команды к старту нового сезона.

Минувшей ночью "Челси" был разгромлен "Арсеналом" в товарищеском матче со счетом 4:0. Это случилось всего за пару недель до поединка первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона", и Тухеля это беспокоит.



"Мы просто не стали бороться. Я встревожен тем, что уровень физической и психологической борьбы, показанной "Арсеналом", был гораздо выше, чем у нас".



"Несомненно, это не был наш сильнейший состав, но это слабое оправдание... Я не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели", — цитирует Тухеля The Independent.