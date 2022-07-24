"Вест Хэм" согласовал стоимость Костича

"Айнтрахт" разрешил "Вест Хэму" обсудить условия личного контракта с вингером Филипом Костичем.

"Вест Хэм" обратил свой взор на Костича после того, как экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард отверг "молотобойцев" и ушел на зарплату в 200,000 фунтов в "Ноттингем Форест".



"Вест Хэм" сразу же сделал предложение в 15 миллионов по Филипу, который в прошлом сезоне помог "Айнтрахту" выиграть Лигу Европы.



По информации talkSPORT, это предложение было принято, и теперь 29-летний серб сможет сам решить, присоединится ли он к команде Дэвида Мойеса.



Добавим, за плечами у Костича 48 матчей за сборную Сербии и 170 поединков за клуб из Франкфурта.