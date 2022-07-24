Гризманн может освободить место Роналду в "Атлетико"
"Атлетико" выставил на трансфер своего нападающего Антуана Гризманна, чтобы освободить место для Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".
Как известно, Роналду не желает оставаться в "Юнайтед", однако выбор его вариантов для продолжения карьеры сильно ограничен — "Челси", "Реал", "Барселона", "Бавария" и ПСЖ уже отказались от приглашения Криштиану.
Наиболее реалистичным направлением для Роналду выглядит "Атлетико", однако клубу из Мадрида нужно освободить место в зарплатной ведомости, чтобы принять Криштиану на баланс.
Как сообщает The Times, "Атлетико" уже начал работу на трансфером 37-летнего португальца, став предлагать другим клубам, включая ПСЖ, 31-летнего Гризманна.
В данный момент Роналду находится у себя дома в Лиссабоне и готовится к новому сезону по индивидуальной программе, ожидая инструкций от своего агента Жорже Мендеша.
24.07.2022 14:00
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И отдадут деньги Барсе, ибо Гризманн в аренде, с обязательным выкупом:)
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