Гвардиола оценил дебют Холанда

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил дебют своего нападающего Эрлинга Холанда за клуб.

В воскресенье Холанд впервые сыграл за "Сити", своим быстрым голом обеспечив команде Гвардиолы победу 1:0 над "Баварией" в Грин-Бей.



После этого предсезонного матча Гвардиола признал, что Эрлинг еще не набрал свои оптимальные кондиции, однако у 22-летнего норвежца будет время для этого.



"Он забил гол, и это важно. Когда возникают такого рода моменты перед чужим голкипером, он всегда на месте. Ему нужно больше ритма и времени, но 45 сыгранных минут — это уже хорошо для него".



"Посмотрим, как он будет чувствовать себя после болячек, которые у него были в предыдущие недели. После возвращения домой мы будем несколько недель играть только по выходным, и в эти две-три недели мы подготовим его наилучшим образом", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.