Гвардиола оценил дебют Холанда
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил дебют своего нападающего Эрлинга Холанда за клуб.
В воскресенье Холанд впервые сыграл за "Сити", своим быстрым голом обеспечив команде Гвардиолы победу 1:0 над "Баварией" в Грин-Бей.
После этого предсезонного матча Гвардиола признал, что Эрлинг еще не набрал свои оптимальные кондиции, однако у 22-летнего норвежца будет время для этого.
"Он забил гол, и это важно. Когда возникают такого рода моменты перед чужим голкипером, он всегда на месте. Ему нужно больше ритма и времени, но 45 сыгранных минут — это уже хорошо для него".
"Посмотрим, как он будет чувствовать себя после болячек, которые у него были в предыдущие недели. После возвращения домой мы будем несколько недель играть только по выходным, и в эти две-три недели мы подготовим его наилучшим образом", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
24.07.2022 13:00
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КОРОЛИ!!!
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Нас ожидает дикоинтересные игры!все команды укомплектованы почти,это будет мощнейший сезон
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полный матч и обзор https://replayfootballmatches.ru/2022/07/bavarija-manchester-siti-polnyj-match-i-luchshie-momenty/
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