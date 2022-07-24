Гвардиола оценил дебют Холанда

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил дебют своего нападающего Эрлинга Холанда за клуб.

В воскресенье Холанд впервые сыграл за "Сити", своим быстрым голом обеспечив команде Гвардиолы победу 1:0 над "Баварией" в Грин-Бей.

После этого предсезонного матча Гвардиола признал, что Эрлинг еще не набрал свои оптимальные кондиции, однако у 22-летнего норвежца будет время для этого.

"Он забил гол, и это важно. Когда возникают такого рода моменты перед чужим голкипером, он всегда на месте. Ему нужно больше ритма и времени, но 45 сыгранных минут — это уже хорошо для него".

"Посмотрим, как он будет чувствовать себя после болячек, которые у него были в предыдущие недели. После возвращения домой мы будем несколько недель играть только по выходным, и в эти две-три недели мы подготовим его наилучшим образом", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Бавария, Гвардиола, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2022 13:00

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  1. kukuruzzo 24.07.2022 14:28 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  2. liverbro 24.07.2022 14:13 # liverbro
    Нас ожидает дикоинтересные игры!все команды укомплектованы почти,это будет мощнейший сезон

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  3. nash 24.07.2022 13:00 # nash
    полный матч и обзор https://replayfootballmatches.ru/2022/07/bavarija-manchester-siti-polnyj-match-i-luchshie-momenty/

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